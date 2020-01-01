كلوب : جوارديولا رائع واحترمه ولكنه شخص تنافسي

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:52 ص
كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
ريهام عبدالمحسن

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن إعجابه بالإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وذلك قبل مواجهة الفريقين على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي في قمة منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.


وقال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" جوارديولا رجل رائع، معجب بعائلته وأنا أحترمه، لا نتواصل كثيرًا ولكنه شخص تنافسي يرغب في الانتصار ولكن هذا لن يغيره أو يغيرني".


وعن المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، قال كلوب: "مانشستر سيتي وتشيلسى ومانشستر يونايتد، جميعهم سيكونوا أقوياء الموسم المقبل، جميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضح، توتنهام وآرسنال غير غافلين كذلك بالإضافة إلى ليستر سيتي، نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق الانتصار أكثر هو من يفوز باللقب، لن نقوم بالدفاع عن اللقب، بل سنهجم عليه".


وعن الممر الشرفي من لاعبي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، علق كلوب قائلا:"لست متأكدًا إن قام أحدهم بذلك لنا من قبل، إنه تقليد إنجليزي وهذا أمر رائع لكن لن أحتاج لذلك حيث أننا سنذهب لمحاولة الفوز بمباراة كرة القدم ولكن الأمر رائع وفى غاية الاحترام".


وعن فارق النقاط بين ليفربول والمان سيتي، قال كلوب: "السيتيزنز كانوا الفريق الأفضل، لدينا فرصة لعب 7 لقاءات أخرى ونأمل بأنه بإمكاننا إظهار ذلك، الأمر لا يعني أننا سننتصر ولكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد، هذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله".


وعن مواجهاته مع جوارديولا، اختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "لا أتذكر لقاء 4-3، اللقب الأول لرحيل كوتينيو؟ لست مهتمًا بالمواجهات، نحن نواجه الفرق مرتين في الموسم، الأمر لايدور حول السيتيزنز بل حولنا وحول 38 لقاء في الموسم الواحد".

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