"بهذه الصورة".. نادية الجندي تحتفل بميلاد وحيد حامد

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نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نادية الجندي، في هذه الصورة برفقة المؤلف وحيد حامد، محتفلة بعيد ميلاده، حيث علقت قائله: "صديقي العزيز والكاتب الكبير المتميز وحيد حامد كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق ربنا يديك الصحة، تعاونا سويًا في عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "منورين الدنيا، وكل سنة وحضرتك طيب''.



والجدير بالذكر أن نادية الجندي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، وهو من إﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.