ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تعادل ميلان مع سبال

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:50 ص
ميلان وسبال
ميلان وسبال
عبد القادر عرابي


أهدر نادي ميلان الإيطالي نقطتين ثمينتين، في صراع التأهل للمراكز الأوروبية، بالتعادل بهدفين لهدفين، أمام مضيفه سبال، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي سبال ماتيا فالوتي وسيرجيو فلوكاري، بينما سجل لميلان رافائي لياو وفيكاري لاعب سبال بالخطأ في مرماه.
وسحق إنتر ميلان ضيفه بريشيا بستة أهداف نظيغه، سجلها آشلي يونج وأليكسيس سانشيز ودانيلي دامبرويز وروبيرتو جاليارديني وكريستيان إيركسين وأنطونيو كاندريفا.
وتعادل بولونيا مع ضيفه كالياري بهدف لهدف، فيما فاز سامبدوريا بهدفين لهدف ضد مضيفه ليتشي.
وفاز ساسولو على فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز هيلاس فيرونا على بارما بنتيجة 3/2.

ويصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن كما يلي.

1- شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 29 هدفاً.

2- كريستيانو رونالدو  (يوفنتوس) – 24 هدفاً.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 19 هدفاً.

4- جواو بيدرو (كالياري) – 17 هدفاً.

5- يوزيب إيليسيتش (أتالانتا) – 15 هدفاً.

6- لويس مورييل (أتالانتا) – 15 هدفاً.

7- دوفان زاباتا (أتالانتا) – 14 هدفاً.

8- إيدين دزيكو (روما) – 14 هدفاً.

9- فرانشسكو كابوتو (ساسولو) – 14 هدفاً.

10- أندريا بيلوتي (تورينو) – 12 هدفاً.

\

أخبار تهمك

صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر"

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 9 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي

منذ أقل من ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي يحبط محاولة للهجوم على سرت شنتها ميلشيات الوفاق

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن