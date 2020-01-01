صالح جمعة يجهز مفاجآة لـ "فايلر"









وافق رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على عودة لاعب الوسط صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد فترة كبيرة ابتعد فيها اللاعب عن المشاركة مع القلعة الحمراء.





وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب فى عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة بدأ يتحدث مع لاعبي الفريق حول رغبته فى تحسين علاقته مع المدير الفني السويسري، بعدما تم إبلاغه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء".