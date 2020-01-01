زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي









تحدث المدرب الفرنسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن مواجهة خيتافي غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليجا، وكذلك مصير النجم المغربي أشرف حكيمي في الموسم الجديد.









تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد





وتحدث زين الدين زيدان في مؤتمر مباراة خيتافي: "حتى ينتهي الموسم الحالي، لا يمكننا التوقف، ونحن نضع تركيزنا على ما نقوم به".





وأضاف زيدان: "المشاكل البدنية والعقلية للاعبين؟ نحن نهتم بالتعافي، بسبب الوضع الذي عانينا منه ودرجة الحرارة، والانتعاش مهم جدًا، وهناك العديد من الأشياء يجب القيام بها للوصول إلى قمة مستوى اللاعبين".





وعن المنافسة مع برشلونة على لقب الدوري الاسباني أوضح زيدان: "موقف برشلونة؟ نحن لم نفز بأي شيء".





وواصل: "لدينا 6 مباريات متبقية، ولسنا أبطالا حتى الآن ويجب أن نستمر، لكن المنافس سيفعل كل ما في وسعه للفوز في مبارياته، لا توجد ثقة بأن اللقب حسم، ولم نفز بأي شيء على الإطلاق".





وعن مواجهة الغد أمام خيتافي: "الفوز غدًا مهم؟ لا تعرف ماذا سيحدث غدًا، وإذا فزنا لن يتغير أي شيء، وعلينا مواصلة العمل بكامل طاقتنا، وخيتافي سيجعل الأمور صعبة علينا للغاية، لكننا سنحاول الفوز".





تصريحات زيدان بشأن اشرف حكيمي





وعن مستقبل حكيمي، أجاب: "هو لاعب لنادينا، لكن كل شيء يمكن أن يحدث، وقدم موسما جيدًا، لكن في هذا النادي يوجد أمران مهمان وهما الاقتصاد والرياضة، وقد تحدث أمور قريبًا، لكنني أتحدث عن الجانب الرياضي".





وأكمل مدرب الريال: "أنا مهتم بأشرف لكن مستقبله يخص النادي واللاعب والمدرب، وفي النهاية هناك عوامل تحسم

الأمر".



