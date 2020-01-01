محمود الشامي: انتخابات الجبلاية لمدة 4 سنوات هي أفضل حل وأؤيد عودة الدوري المصري

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:38 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
محمد جمال


أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربع سنوات هي أفضل الحلول للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الأفضل لاتحاد الكرة هي اقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات وليس انتخابات تكميلية ستكون دون فائدة، وسيتم الطعن على انتخابات الجبلاية إذا أقيمت لمدة سنة".
 
وأضاف: "الجمعية العمومية للاتحاد، تريد إجراء انتخابات وظهور وجوه جديدة، ولكنه يتمني أن تستمر اللجنة الخماسية حتي العام المقبل".

وأكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق،أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط معينة، مشددا على اتحاد الكرة وضع خريطة لمدة عام ونصف.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".
 
وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".

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