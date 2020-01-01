وزير البترول الأسبق يوضح تفاصيل اكتشاف حقل الغاز الجديد (فيديو)

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الوزارة تعمل على تلبية احتياج السوق المحل من الغاز والنفط، وهذا من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالاستقرار الذي تنعم به مصر.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن منطقة دلتا النيل ممتدة داخل البحر المتوسط حتى قبرص، وهذه المنطقة واعدة جدًا بالاكتشافات البترولية سواء في المياه العميقة أو المياه العميقة جدًا، لافتَا إلى أنا الكشف الجديد على بعد 22 متر من مستوى البحر، بينما حقل ظهر يقع على بعد 5000آلاف متر من قاع البحر.

ولفت وزير البترول الأسبق، إلى أن نسبة إنتاج مصر من الغاز تقل سنويًا بنسبة تقدر بـ15% نتيجة انخفاض الضغط في الآبار، ولذلك هناك حاجة لزيادة الاكتشافات للحفاظ على معدل الإنتاج.

وأشار إلى أن قطاع البترول شهد استثمارات بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، لافتَا إلى أن الحقل الجديد لم يتم الإعلان حجم احتياطاته، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج خلال العالم المقبل.

وفي وقت سابق، كشفت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم"، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبورديس سدرى" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميًا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدرى، الذى أُعلن عنه في يوليو الماضي.

الشركة قالت، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، وأن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

ونوهت الشركة بأن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد، والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية بمنطقة سدرى للإسراع بعمليات الاستكشاف، ووضع الآبار على الإنتاج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارةالبترول حقل الغاز بوابة الفجر الفجر البترول

أخبار تهمك

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 11 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يخطط لخطف «صلاح وماني» .. كلمة السر عقد كوتينيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يوم

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان: الليجا لم تُحسم.. وهذا مستقبل حكيمي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

"البترول" تعلن عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد بدلتا النيل

"بتروبل" تنجح في إنتاج 358 ألف برميل زيت مكافئ و1475 مليون قدم مكعب غاز يومياً

عاجل| كشف بترولي جديد بمصر.. الإنتاج المبدئي 5 آلاف برميل في اليوم

" إينى" تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بمصر ..يمتلك احتياطات هائلة

إيني : بفضل اكتشافات مصر حققنا أعلى إنتاج من النفط والغاز

أسعار النفط تحقق أكبر مكاسبها في أسبوع .. و"برنت" يسجل 62 دولاًر للبرميل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:37 ص

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

09:31 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

10:29 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن