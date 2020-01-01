وزير البترول الأسبق يوضح تفاصيل اكتشاف حقل الغاز الجديد (فيديو)

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قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الوزارة تعمل على تلبية احتياج السوق المحل من الغاز والنفط، وهذا من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالاستقرار الذي تنعم به مصر.



وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن منطقة دلتا النيل ممتدة داخل البحر المتوسط حتى قبرص، وهذه المنطقة واعدة جدًا بالاكتشافات البترولية سواء في المياه العميقة أو المياه العميقة جدًا، لافتَا إلى أنا الكشف الجديد على بعد 22 متر من مستوى البحر، بينما حقل ظهر يقع على بعد 5000آلاف متر من قاع البحر.



ولفت وزير البترول الأسبق، إلى أن نسبة إنتاج مصر من الغاز تقل سنويًا بنسبة تقدر بـ15% نتيجة انخفاض الضغط في الآبار، ولذلك هناك حاجة لزيادة الاكتشافات للحفاظ على معدل الإنتاج.



وأشار إلى أن قطاع البترول شهد استثمارات بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، لافتَا إلى أن الحقل الجديد لم يتم الإعلان حجم احتياطاته، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج خلال العالم المقبل.



وفي وقت سابق، كشفت شركة "إيني" الإيطالية نجاح شركة "بترول بلاعيم"، المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة "أبورديس سدرى" بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميًا، وذلك بعد حفر بئر لتقييم اكتشاف جنوب سدرى، الذى أُعلن عنه في يوليو الماضي.



الشركة قالت، إنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، وأن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدرى تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.



ونوهت الشركة بأن شركة بترول بلاعيم وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد، والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضًا في الأنشطة المستقبلية بمنطقة سدرى للإسراع بعمليات الاستكشاف، ووضع الآبار على الإنتاج.