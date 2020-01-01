خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضوا للظلم لهذا السبب

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:19 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
محمد جمال


أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لابد من العودة السريعة للاعبي الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، من أجل استكمال بطولة الدوري وأيضًا دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "يجب على مسؤولي الزمالك تهيئة اللاعبين للبطولة الأهم وهي البطولة الأفريقية بسبب صعوبة الأجواء فى الكاميرون، ومباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية نظرا لأنها أصبحت من مباراة واحدة".
 
وأضاف: "الأهلي والزمالك تعرضوا للظلم بسبب خوض مباراة واحدة بدور نصف النهائي لأن مباراة الذهاب كانت فى المغرب والإياب ستكون فى القاهرة ولكن الكاف حدد نصف النهائي من لقاء واحد".

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