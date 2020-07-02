بيراميدز: لومالا يعود للقاهرة بعد الانتهاء من التأهيل

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:04 ص
عبده لومالا
عبده لومالا
علي نبوي


قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الانتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة في غضروف الركبة خارج مصر حيث يجري حاليا عمليات التأهيل من أجل العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.


أوضح سعيد أن لومالا احتاج لجراحة في الغضروف وكعادة بيراميدز بأنه يختار للاعبيه أفضل طرق وأماكن العلاج والتأهيل سافر الدولي الأوغندي إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث أجرى جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.


شدد هاني سعيد على أن النادي يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التي يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن في برنامجه التأهيلي وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدوري في حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات في المرحلة المقبلة.

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