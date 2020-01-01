تعليق ناري من أحمد وفيق على بعض التعليقات التي تأتيه



قصة "النهاية"



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال "النهاية"



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

أعرب الفنان أحمد وفيق، عن إستياءه من بعض التعليقات التي تأتيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".وكتب أحمد وفيق قائلاً: "بمناسبة الأخلاقيين الجدد وصلت اَني لما بنزل أيات قرآنيه واحد دخل علق: اَيه ده ممثل مؤمن؟!! ههه اول مره اشوف ممثل مؤمن يا عم روح (؟!!)... ومره تانيه لما نزلت سورة ( عبس ) وكتبت عبس وتولي .. حد علق وقال : السوره مش اسمها كده .. وبعدين اشمعني سورة عبس ، ليه مش سورة الرحمن ؟!!!!".وتابع: "يعني نعمل اَيه لو قولت رايك لازم يدخل كام واحد يشتم او يغلط فيك .. نزلت أغنيه لازم تلاقي كام واحد يسم بدنك بكلمتين ،، لكن كمان انزل قران ويبقي فيه تعليقات كده ؟؟؟ طَب نعمل اَيه ؟!!!!".يذكر أن الفنان أحمد وفيق خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" وقام بتجسيد دور السيد مؤنس.