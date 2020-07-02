في ذكرى وفاته.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور لأول مرة للموسيقار الكبير محمد الموجي

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أحد أشهر الموسيقيين في مصر والعالم العربي، والذي ترك تراثًا قيمًا من الألحان العربية الفريدة، وقطب من أقطاب الموسيقى الشرقية وصاحب مدرسة مميزة في الغناء والطرب، هو الموسيقار الكبير محمد الموجي.



وينفرد "الفجر الفني" بنشر صور للموجي، في ذكرى وفاته التي تمر علينا اليوم.



ويعد الموسيقار الكبير محمد الموجي، أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين، له بصمة مميزة فى الموسيقى العربية.

