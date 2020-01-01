تعرف على موقف إيبارشية المنوفية بشأن فتح أبواب الكنائس

أعلنت إيبارشية شمال المنوفية للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق كافة الأنشطة بها.





جاء ذلك عقب قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن استمرار غلق كنائس القاهرة الإيباراشيات التي تخضع لرئاسة قداسته، مع ترك كل أسقف أخذ القرار المناسب بشأن فتح أبواب كنائس إيبارشيته.





وقالت الإيبارشية التي يرأسها الأنبا بنيامين، إن القرار جاء بعد دراسة الموقف تم استمرار الغلق لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى استمرار بالخدمات التعليمية والتربية الكنسية عبر موقع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما يستمر عمل الخطوبات وأكاليل الزواج داخل دير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بعزبة حنين في إطار النظام المتبع من الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة.





إجراءات فتح الكنائس:

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:





استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.



