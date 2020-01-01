تعرف على موقف إيبارشية المنوفية بشأن فتح أبواب الكنائس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:58 م
الأنبا بنيامين
الأنبا بنيامين
حازم رفعت
أعلنت إيبارشية شمال المنوفية للأقباط الأرثوذكس، استمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق كافة الأنشطة بها.

جاء ذلك عقب قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن استمرار غلق كنائس القاهرة الإيباراشيات التي تخضع لرئاسة قداسته، مع ترك كل أسقف أخذ القرار المناسب بشأن فتح أبواب كنائس إيبارشيته.

وقالت الإيبارشية التي يرأسها الأنبا بنيامين، إن القرار جاء بعد دراسة الموقف تم استمرار الغلق لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى استمرار بالخدمات التعليمية والتربية الكنسية عبر موقع وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما يستمر عمل الخطوبات وأكاليل الزواج داخل دير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بعزبة حنين في إطار النظام المتبع من الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة.

إجراءات فتح الكنائس:
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:

استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.

يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات "الكانتين" ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.

يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.

يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.

تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين. كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.

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