نجم الزمالك السابق يكشف سر رحيله عن الأبيض وكواليس الأهلي لضمه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، وكواليس مفاوضات الأهلي معه.

وقال عيد عبد الملك، إنه بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك لكنه رحل بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حلمي طولان هو مؤسس الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والعشري أستكمل المسيرة".

وأوضح: "أضعنا فوزاً قياسياً وتاريخيا علي الأهلي في نهائي كأس مصر".

وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، شدد أحمد عيد: "جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته".

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