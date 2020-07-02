بسمة وهبة: أثيوبيا تعاني "التخبط".. وتتعمد زيادة الاحتقان مع مصر (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مصر تبحث عن الحل بشأن أزمة سد النهضة عن طريق المفاوضات بمشاركة مباشرة من أطراف الأزمة لإنهاء أي خلاف أو صراع بالطرق الدبلوماسية.

وقال بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي شاشة "ON"، إن مصر لجأت لمجلس الأمن في خطوة مدروسة بإحكام للبحث عن حل.

وأوضحت أن الكلمة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية بمجلس الأمن كانت واضحة في التأكيد في إلتزام مصر بمسار المفاوضات لحماية أمنها المائي الذي يعتبر أمن قومي مصري.
   

وذكرت أن الموقف الأثيوبي يعاني من تخبط شديد في إدارة أزمة سد النهضة وذلك عقب كلمة مصر بمجلس الأمن، كما أن إثيوبيا تستخدم لغة عنيفة محرضة تفتقد لبديهات الدبلوماسية من أجل زيادة الإحتقان لدي الشعب الإثيوبي ضد مصر.


وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أمس الإثنين، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضوا مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.


هذا وعلق الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: "إحنا ربنا أكرمنا في 30 يونيو، 25 يناير كانت عودة الروح، مكنش ينفع نقبل تزوير الانتخابات الفجّ، وفكرة التوريث لجمال مبارك، إنما كانت روح غير منضبطة وحالة من الفوضى، 30 يونيو كانت عودة الوعي، وعودة الروح وعودة الوعي هما كتابان للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.










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