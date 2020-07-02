هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي

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تحدث نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، عن كرة القدم قائلا أنها تحسن النفسية، ولكن الرومانسية هي شئ يفتقده الإنسان في حياته سواء في الفن أو في الحياة.



وأضاف هاني شاكر أن الرومانسيةن تغيرت مع سلوك الشارع المصري، واختفت بعضا ما وتمنى أن يكون المصريين أكثر رقة ورومانسية، والإبتعاد عن الألفاظ التي تلقى في الأغاني.



وقام هاني شاكر بالتحدث عن الحكومة واصفها بـ"حكومة حرب"، ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "كلنا وراك ومعاك ونحس كم أنت عظيم وتتمنى أن ترى مصر من أحلى وأجمل دول العالم بين يوم وليلة".



وأضاف هاني شاكر من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبو"،المذاع على قناة "cbc"،نافيا إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه كان يقوم برؤية أصدقائه ولكن بإتخاذه الإجرائات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



وتابع معلنا عن إقامته لحفل غنائي خلال الشهر الجاري، بمسرح الأوبرا المكشوف وذلك بإتخاذ الإجرائات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.