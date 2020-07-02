نجم تونسي جديد على أعتاب الدوري المصري

أجرى لاعب الترجي التونسي إيهاب المباركي، الاختبارات الطبية تمهيداً لانتقاله للدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما ذكرته تقارير تونسية اليوم الأربعاء.





وانتهى عقد المباركي مع الترجي منذ أمس الثلاثاء، ما يمهد لانتقال رسمي للاعب، الذي يمتلك عرضين من ناديي بيراميدز ووادي دجلة المصريين، وفقاً لإذاعة شمس إف إم التونسية الخاصة، التي نشرت صوراً للاعب وهو يخضع للاختبارات الطبية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم.



