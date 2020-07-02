نجم تونسي جديد على أعتاب الدوري المصري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أجرى لاعب الترجي التونسي إيهاب المباركي، الاختبارات الطبية تمهيداً لانتقاله للدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما ذكرته تقارير تونسية اليوم الأربعاء.

وانتهى عقد المباركي مع الترجي منذ أمس الثلاثاء، ما يمهد لانتقال رسمي للاعب، الذي يمتلك عرضين من ناديي بيراميدز ووادي دجلة المصريين، وفقاً لإذاعة شمس إف إم التونسية الخاصة، التي نشرت صوراً للاعب وهو يخضع للاختبارات الطبية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم.

ولعب المباركي (28 عاماً) لفريق البنزرتي التونسي، ثم لنادي إيفيان الفرنسي لمدة موسم واحد قبل التحاقه بالترجي عام 2013.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز ايهاب المباركي انتقالات

أخبار تهمك

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 22 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 8 ساعات

أتلتيك بلباو يُنذر ريال مدريد ويهزم فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ ساعة و نصف

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الترجي التونسي يصدم الأهلي

قبل موقعة الإسماعيلي والإفريقي.. تعرف على تاريخ مواجهات الأندية المصرية والتونسية

أهداف مباراة - الترجي 2 × 1 البنزرتي | كأس السوبر التونسي

"الجرئ" يكشف موقف تونس من ملعب السويس

الزمالك يتفاوض لضم نجم الصفاقسي

الترجي ينافس الزمالك على ضم حمزه المثلوثي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

09:02 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن