500 مليون.. أين تذهب الـ100 جنيه رسوم راديو السيارة سنويا؟

كشف الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل فرض 100 جنيه سنويًا رسوم على راديو السيارة، مشيرا إلى أن قانون فرض رسوم على السيارة 100 جنيه سنويًا، قديم وليس وليد اللحظة حيث كان يدفع مالك السيارة 140 قرشًا.





وقال "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هذه الرسوم لدعم الهيئة الوطنية للإعلام وتطويرها.





وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا المبدأ العالم أجمع يطبقه، وهذا المبلغ إجماليًا لا يتخطى 500 مليون جنيه هو مرتب العاملين بقطاع الإعلام، والهدف من هذه الرسوم هو دعم وسائل الإعلام بعد الخسائر التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية.





وتابع أن هذه الرسوم مفروضة على جميع السيارات التي تستخدم الراديو، وأن عجز الموازنة هذا العام 125 مليار جنيه، لذلك يتم تخفيض هذا العجز، موضحًا أن ما فقدته 160 مليار جنيه، وبالتالي 40 % من حصيلة الرسوم على راديو السيارات سنويًا لمواجهة العجز للخزانة العامة.





وواصل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلًا، أن 425 جنيه حجم العجز في الموازنة العامة للعام الجديد، مضيفًا إلى أنه إذا لم يتم الحصول على قرض البنك الدولي ستكون هناك مشكلة بعد انخفاض الاحتياطي النقدي.





ونوه إلى أن قانون الجمارك تم الانتهاء منه منذ 3 أسابيع، ويتضمن الكثير من تخفيف الإجراءات، بينما حصيلة الضرائب وصلت 950 مليار جنيه في العام، والجمارك تمثل 25 % منها.





واختتم أن برنامج الاستصلاح الاقتصادي، لولاه ما كنا نستطيع تحمل أي أزمات لمدة شهر، إلا أنه واجه الكثير من الأزمات منذ تم إنشائه منذ 3 سنوات.



