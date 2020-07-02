عاجل.. سميحة أيوب توضح سبب عزلها وحقيقة إصابتها بكورونا

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أوضحت الفنانة سميحة أيوب، أنها هي والفنانة هالة صدقي ونبيلة عبيد ونادية الجندي، كانو متواجدين في لبنان بسبب تصويرهم لمسلسل "خيانة عهد" وأنه كان من الصعب مجيئهم ولكن أتو مع المصريين العالقين في الدول الأخرى.



وقالت سميحة أيوب من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، أن الحكومة المصرية لم تفرق بين فنان أو شخص عادي في عودة العالقين وذلك توضيحا لما قيل بإهتمامهم بالفنانين.



وتابعت قائله أنها لم تصاب بكورونا، وأنهم تم عزلهم 14 يوم بعد عودتهم من لبنان، كإجراء احترازي خوفًا من مخالطتهم للآخرين شكا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

