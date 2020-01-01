توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عوض تاج، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا تجرى في المراكز الموجود بها مرضى فيروس كورونا.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هذه التجارب تركز على الحالات الشديدة، أو الحالات المعزولة، أو التي عانت من التهابات أو فشل في الجهاز التنفسي.

وكشف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أن التجربة السريرة لها شروط معينة، ويتم تحليل النتائج بدقة شديدة، لافتًا إلى أن متوسط الشفاء من فيروس كورونا يكون من 7 لـ8 أيام، وهناك حالات وصلت إلى 14 يومًا.

وتابع: "هناك حالات وصلت إلى أكثر من 14 يومًا ولكن تحدث لنسبة قليلة من الحالة، ومن الممكن أيضًا أن تظهر النتيجة إيجابية بسبب وجود بواقي الفيروس في الجهاز التنفسي ولكن يكون في حالة غير نشطة"، مستكملًا: "هناك حالات وصلت إلى 28 يوم، ولكن قليلة جدًا، بواقي الأعراض بعد الشفاء لا تعني نشاط فيروس كورونا".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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