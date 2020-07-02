خالد بن سلمان: التقرير الأممي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:08 م
خالد بن سلمان
خالد بن سلمان
الفجر السعودي
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.

وأضاف نائب وزير الدفاع، عبر تويتر، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.

ويذكر أن وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اتهاما لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتخطيط للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني، وقيامها بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية محاولة منها لتنفيذ ذلك المخطط.

وأكد رفض حكومة بلاده إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة الخاصة باستيراد الوقود، مشدداً على ضرورة إعلان رد واضح وقوي من المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث.

وقال: "لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقفا واضحا حيال محاولة الحوثيين المدعومين من إيران الإتجار بمعاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتهم عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك".

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليمني في الرياض اليوم مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم.

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