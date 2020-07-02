خالد بن سلمان: التقرير الأممي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة

ويذكر أن وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اتهاما لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتخطيط للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني، وقيامها بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية محاولة منها لتنفيذ ذلك المخطط.





وأكد رفض حكومة بلاده إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة الخاصة باستيراد الوقود، مشدداً على ضرورة إعلان رد واضح وقوي من المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث.