تشاتشيتش يقود أول مران لبيراميدز بعد العودة

قاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أول تدريب له اليوم على رأس الجهاز الفني بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجا قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي.





كان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.



