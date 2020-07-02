الكبدة والمخ واللب السوري .. أعرف الأطعمة الغنية بالفسفور والجرعة المسموح بها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يعتبر معدن الفسفور من أهم المعادن المفيدة لجسم الإنسان، حيث يعمل على تنشيط الوظائف الحيوية لجسم الإنسان، بالإضافة إلى تجديد خلايا الجسم وتقوية بنية العظام والحصول على الطاقة، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية الأطعمة الغنية بالفسفور، والجرعات المناسبة للمراهقين والحوامل.

يحتاج جسم الإنسان يوميًا إلى 700 ملليجرام من معدن الفسفور، إليكم الأطعمة الغنية به

اللب غني بالفسفور
يحتوي اللب الأبيض على نسبة كبيرة من الفسفور، حيث يحتوي 28 جرام منه على 45% من الحصة اليومية اللازمة، ونفس الأمر نفسه في اللب السوري.

الكبدة والمخ
الكبدة والمخ من أشهر الأطعمة الغنية بالفسفور، حيث يحتوي 85 جرام فقط على 50% من الحصة اليومية اللازمة للجسم، بما في ذلك كبد الدجاج والبقر.

الفول والعدس
الفول والعدس يحتويان على كمية كبيرة من الفسفور، حيث يساهمان في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطان، فيوفر 198 جرام منهما على 51% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من الفسفور، فضلاً عن أكثر من 15 جرام من الألياف.

منتجات الألبان
تحتوي منتجات الألبان سواء كاملة أو خالية الدسم كالزبادي والجبن والحليب على 20-30% من الحصة اليومية اللازمة للجسم من الفسفور.

الدجاج
يحتوي 140 جرام من الدجاج (بمقدار كوب واحد) على 300 ملليجرام من الفسفور، أي 40% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم يوميًا، كذلك البروتين والسيلينيوم وفيتامين بي.

الأسماك
تعتبر المأكولات البحرية مثل السردين والسلمون والماكريل مصدرًا جيدًا للحصول على أوميجا 3 والفسفور، كما تحمي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة.

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