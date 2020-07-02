11.6 % تراجع بالاقتصاد الكندي في شهر أبريل الماضي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
تراجع الاقتصاد الكندي في شهر أبريل الماضي بنسبة 11.6% بسبب جائحة "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية. وسجل إجمالي الناتج المحلي في كندا أكبر تراجع شهري له في أبريل الماضي، مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في شهر مارس الذي سبقه، الذي تراجع بنسبة 7.5%.

لكن التوقعات الأولية لوكالة الإحصاء تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بـ 3% في مايو الماضي الذي شهد إعادة فتح الاقتصاد بصورة تدريجية.

وسجل قطاع التصنيع تراجعا بنسبة 22.5% في أبريل في ظل إغلاق تام أو جزئي للمصانع بسبب الإجراءات التقييدية الهادفة لمنع انتشار الجائحة.

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