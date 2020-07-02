وزير الري: العلاقة مع إثيوبيا والسودان أشبه بـ "زواج الكاثوليكي"

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي.



وتابع "عبد العطي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "لا نريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة، ما نريده من إثيوبيا هو طمأنة بشكل واقعي للشعب المصري والسوداني بـ"اتفاق مكتوب"".



وأضاف وزير الري: "لا نريد من إثيوبيا سوى أن توثق كتابة أنها لن تضر مصر"، موضحًا أن التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات.



قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بجلة مجلس الأمن، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.



وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.



وتابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".



وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.



