الارتفاع يخيم على البورصة الأمريكية و"ناسداك" يصعد لمستوى قياسي

خيم الارتفاع على البورصة الأمريكية فبنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "ناسداك"مستوى قياسياً جديداً وسط أخبار إيجابية حيال إيجاد لقاح للفيروس العالمي وعلى خلفية بيانات اقتصادية.





وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" بقيادة ارتفاع سهمي أمازون ونتفليكس بنحو 4.4 بالمائة 6.7 بالمائة على التوالي.





وجاء أداء وول ستريت بعد أن كشفت دراسة للقاح محتمل لفيروس "كوفيد-19" تم تطويره من قبل شركتي فايزر وبايون تيك، أنه أظهر أجساماً مضادة محايدة.





وقفزت أسهم شركة "فايزر" بأكثر من 3 بالمائة في الختام بعد هذه الأنباء.





واستفادت الأسهم الأمريكية من قفزة أسهم شركة الشحن "فيديكس" بنحو 11.7 بالمائة عقب نشر نتائج الأعمال فصلية تجاوزت توقعات المحللين.





في حين لا تزال زيادة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة تضغط على معنويات المستثمرين مع إغلاق آبل 30 متجراً إضافيا نتيجة لذلك.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة 2.3 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي لكنها جاءت أقل من التوقعات.





كما تحول النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 25734.9 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 3115.8 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 10154.6 نقطة.





وبحلول الساعة 8:13 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 97.139.