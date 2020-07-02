شريف حافظ لـ "الفجر الفني": سعيد بالعمل مع أيقونة التمثيل يسرا.. وأتمنى العمل مع أحمد عز

في البداية، كيف كانت تجربتك في مسلسل "خيانة عهد"؟





كيف تم ترشيحك للمشاركة في هذا العمل؟





كيف استعديت لتجسيد شخصية دكتور مصطفى؟





هل هناك صفات مشتركة بين شخصيتك الحقيقية وبين شخصية دكتور مصطفى؟





هل تابعت ردود أفعال الجمهور علي المسلسل؟





وما أبرز تعليق لفت انتباهك؟





من الفنانين والمخرجين الذي تتمنى العمل معهم؟





هل هناك أعمال جديدة تستعد لها الفترة المقبلة؟





كيف اكتشفت موهبتك في مجال التمثيل؟





فنان موهوب بدأ رحلته الفنية في عام 2017 من خلال مشاركته في مسلسل "لا تنطفئ الشمس"، وقام بتجسيد دور نور ثم قدم العديد من الأعمال التي حققت نجاحاً كبيرًا.وأجرى 'الفجر الفني' حواراً خاصاً مع الفنان شريف حافظ، للتحدث معه عن مشاركته في موسم رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، والأعمال التي يستعد لها.وإلى نص الحوار...تجربتي في مسلسل "خيانة عهد" جيدة استفدت منها من التمثيل أمام الفنانة الأيقونة يسرا التي كنت أتمنى العمل معها منذ زمن.تم ترشيحي عن طريق مخرج العمل المخرج سامح عبد العزيز.مصطفى كان دوره سهل التفاصيل و هو كان عبارة عن متأثر بالحالات التي يراها فى الأشخاص الذين حوله، وكنت أركز لكي أظهر هذا التأثر مع توجيهات أستاذ سامح.أنا أحب إعطاء النصائح دائمًا مثل مصطفى وأساعد وكاتم أسرار لناس عديدة من أصدقائي يمكن هنختلف في اني لم أترك نفسى لأخذ واحدة كانت تحب شخص كان صديق ليا.بالطبع، تابعت ردود أفعال الجمهور وسعيد بها جدًا لأن هذا المسلسل كان العودة بالنسبة لي بعد آخر عمل ليا و هو "ليالي أوجيني".أكتر تعليق لفت إنتباهي تعليقين الصراحة تعليق ايجابي لأن ناس كثيرة ظنوا أنني دكتور حقيقي، والتعليق التانى سلبي لمقارنتهم بين حالة دوري فى مصطفى وحالة نينو فى ليالى أوجيني، واستغربت كثيرًا لأن الشخصيتين ليس لهما علاقة ببعض، هذا دكتور والآخر آسير حرب وفاقد أحد أذرعه.أتمنى العمل مع أحمد عز لأني أحبه جدًا كدراما أو سينما وأحلم بوضعي فى مشهد صعب مع أي ممثل شاطر، ومن المخرجين أتمنى العمل معهم جميعًا لأن كل مخرج وله مدرسته الخاصة ويضيف للممثل الذي أمامه شئ ليس لدى الآخر، وفى السينما طارق العريان صانع النجوم وبالطبع شريف عرفة و مروان حامد.وفي الدراما أحب مخرجين كتير جدًا عملت معهم من قبل مثل هانى خليفة وسامح عبد العزيز ومحمد سلامة وسوف نعمل سوياً مرة آخرى، وأتمنى العمل مع رؤوف عبد العزيز ومحمد شاكر خضير وكاملة أبو ذكرى ومريم أبو عوف.لدي عمل مع المخرج تيمور ورؤوف عبد العزيز ومتحمس له جدًا ولكني لم أمضي على عقد العمل حتى الآن.لدي الموهبة منذ صغري في مجال الكتابة، والتمثيل كان بمسرح الكلية.