الزمالك يواصل محاولاته لحسم صفقة نجم بيراميدز









يحاول نادي الزمالك منذ فترة حسم صفقة عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز وضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الزمالك منذ فترة حسم صفقة عبد الله بكري لتدعيم خط دفاع الفريق في الموسم القادم بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الحالي.





ويضغط الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على إدارة النادي لحسم صفقة عبد الله بكري في الأيام المقبلة.





وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع بكري في الأيام الماضية وأخبره بتمسك النادي بضمه في الصيف واللاعب أبدى ترحيب بذلك وطلب حسم الصفقة مع بيراميدز.



