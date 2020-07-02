لا يكتفي بالرئة.. دراسة تصدم العالم: تأثير "كورونا" فتّاك على خلايا القلب

نشرت المجلة الطبية "سي ريبورتس ميديسين" دراسة طبية جديدة، كشفت عن قدرة فيروس كورونا على إصابة خلايا قلب المصابين، بعد تجارب دقيقة داخل أحد المختبرات، استخدمت فيها خلايا جذعية لإنتاج خلايا قلب، حتى يتمكنوا من رصد تأثير الفيروس على عضلة القلب.





وأوضح العلماء أن فيروس كورونا ليس مجرد نوعًا فتاكًا من الأنفلونزا كما يعتقد الكثيرون، مرجحين أن تكون هذه الاضطرابات ناجمة عن مشاكل مسبقة في القلب، أو عن الالتهاب ونقص الأوكسجين.





وذكر آرون شارما، أحد العلماء الذين أجروا التجربة المعملية، أن خلايا القلب التي أصيبت بفيروس كورونا لم تعد قادرة على النبض بالوتيرة نفسها بعد مرور 72 ساعة من الإصابة، مضيفا أن العدوى تنتشر بسرعة في خلايا عضلة القلب، ما يعني عدم إصابته فقط لكنها تنشر العدوى في خلايا عضلة القلب.





وأشارت الدراسة، إلى أن التجربة أثبتت أن الفيروسات التاجية ربما تصل إلى القلب وقد تهدد بفشل القلب أو التهابه، على عكس ما كان معروف بأن تأثير الوباء من خلال أعراض تنفسية فقط.



