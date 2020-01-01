ميلان يعلن تفعيل بند شراء سالياميكيرس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر

قام نادي ميلان الإيطالي بتفعيل خيار شراء البلجيكي أليكسيس سالياميكيرس، لاعب الفريق والذي كان معًارا من أنردلخت البلجيكي.

وأعلن الروسونيري تفعيل بند شراء متوسط الميدان سالياميكيرس، ويلعب البالغ من العمر (21 عاماً)، الموسم الحالي 2019- 2020 بقميص ميلان معاراً من أندرلخت، لكن ميلان قرر تفعيل بند الشراء بعقد جديد يمتد حتى 2024.

وشارك اللاعب بـ6 مباريات فقط مع ميلان هذا الموسم، 4 في الدوري و2 في كأس إيطاليا، كما مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية.

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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى بشكل جدي للتعاقد مع الإسباني الشاب فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن مسئولي يوفنتوس يكثفون مفاوضاتهم مع فالنسيا من أجل التعاقد مع توريس البالغ من العمر 21 عامًا.

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