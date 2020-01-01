طلبات الرهن العقاري الأمريكي تتراجع رغم هبوط التكاليف لمستوى قياسي

أظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 1.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.





وجاء هبوط طلبات الرهن العقاري رغم تراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.350 ألف دولار أو أقل إلى 3.29 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 3.30 بالمائة في الأسبوع السابق له.





وأوضح البيان: "انخفضت طلبات الرهن العقاري الأسبوع الماضي على الرغم من أن التكاليف تراجعت إلى مستوى قياسي جديد".





وأضاف: "بعد شهرين من النمو القوي، انخفضت طلبات الشراء للأسبوع الثاني على التوالي،ومن المحتمل أن يكون ضعف النشاط إشارة إلى أن الطلب المكبوت بدأ يتضاءل وأن انخفاض المعروض يحد من خيارات المشترين المحتملين".





كما تراجعت طلبات إعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 2 بالمائة في الأسبوع الماضي، كما انخفضت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل بنحو 1 بالمائة.





فيما هبطت حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري إلى 61.2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 61.3 بالمائة في الأسبوع السابق له.