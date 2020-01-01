خاص.. "داليدا خليل" في فترة راحة من العمل لهذا السبب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
لمياء علي
كشفت النجمة اللبنانية "داليدا خليل" عن خططتها الفنية المقبلة، وأكدت على أنها في فترة راحة واستجمام خلال الوقت الحالي.

وقالت داليدا خليل في تصريح خاص إلى "الفجر الفني" إنها حاليًا تستمتع بأوقاتها في فصل الصيف، وأنها في فترة استجمام من العمل.

وأما عن التحضير للجزء الثاني للمسلسل اللبناني السوري سر، أوضحت داليدا أنها في انتظار كتابة النص الخاص به.

جدير بالذكر أن داليدا خليل حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل سر في موسمه الأول، وهو من بطولة بسام كوسا وداليدا خليل وباسم مغنية ووسام حنا ونخبة من النجوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ ساعة و نصف

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ يوم

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. الصور الأولى لداليدا خليل في "سر"

أسرة "سر" تحتفل بانتهاء التصوير وتطلق البرومو

داليدا خليل ترد على منتقديها.. وتمدح هؤلاء (فيديو)

داليدا خليل لـ"الفجر الفني": أحب تقديم الأعمال الاستعراضية وسعيدة بمشاركتي في "هوجان"

باسم مغنية يوجه رسالة إلى كلوديا مرشيليان.. تعرف عليها

خاص- باسم مغنية لـ"الفجر الفني": أزمة "كورونا" أدت لتقليص دوري في "النهاية".. وهذه تفاصيل الشخصية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

09:27 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن