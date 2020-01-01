خاص.. "داليدا خليل" في فترة راحة من العمل لهذا السبب

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كشفت النجمة اللبنانية "داليدا خليل" عن خططتها الفنية المقبلة، وأكدت على أنها في فترة راحة واستجمام خلال الوقت الحالي.



وقالت داليدا خليل في تصريح خاص إلى "الفجر الفني" إنها حاليًا تستمتع بأوقاتها في فصل الصيف، وأنها في فترة استجمام من العمل.



وأما عن التحضير للجزء الثاني للمسلسل اللبناني السوري سر، أوضحت داليدا أنها في انتظار كتابة النص الخاص به.



جدير بالذكر أن داليدا خليل حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل سر في موسمه الأول، وهو من بطولة بسام كوسا وداليدا خليل وباسم مغنية ووسام حنا ونخبة من النجوم.



