مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا يكشف تفاصيل تقنين أحوال العمالة الموسمية (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال مجدي حسانين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، إن القانون الجديد الذي صدر بشأن تقنين أحوال العمالة الموسمية بروما صدر بتكليف من وزيرة الزراعة بعد تعرض النشاط الزراعي لخسائر فادحة بسبب أزمة كورونا، نتيجة عدم وجود عمال لجمع الحاصلات الزراعية، ولذلك تم فتح باب تقنين العمالات الموسمية حتى 15 أغسطس.

وتابع "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية الإيطالية بالأمس أعلنت عن تقديم أكثر من 80 ألف من العمالة الموسمية للحصول على الإقامة، وهناك توقعات أن تصل التقديمات لأكثر من 220 ألف شخص.
   

وأشار إلى أن باب تقنين العمالة المسويمية حصر التقديم لأربع أنشطة تتمثل: في عمال الزراعة، وصيد السمك، وتربية الحيوانات، والعاملين في المنازل.

ولفت إلى أن مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا قام بالتنسيق مع كبار أعضاء الجالية المصرية، وقام بحملة غذائية أثناء أزمة فيروس كورونا، وتمكنت هذه الحملة بفك الحصار عن سكان منطقة ليس لديهم فرصة في الحصول على أي طعام في ظل أزمة كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
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