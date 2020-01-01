بقيادة سانشيز.. إنتر ميلان يكتسح بريشيا بنصف دستة أهداف

حقق إنتر ميلان فوزًا كاسحًا على ضيفه بريشيا، بستة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.









وهز سانشيز الشباك مع إنتر للمرة الثانية فقط لكنه ساعد في صناعة أهداف أخرى ليعزز فريقه موقعه في المركز الثالث بالدوري الإيطالي ويقترب من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.







وتراجع بريشيا إلى المركز الأخير ويحتاج إلى تحول درامي في حظوظه بالمباريات المتبقية ليتجنب العودة سريعاً إلى الدرجة الثانية.







ومنح آشلي يانغ التقدم لإنتر في الدقيقة الخامسة قبل أن يسجل سانشيز، الذي أظهر لمحات من مستواه القديم، من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ليضاعف تقدم فريقه.







وجعل دانيلو دامبروسيو النتيجة 3-0 في نهاية الشوط الأول وأضاف روبرتو غاليارديني وكريستيان إريكسن وأنطونيو كاندريفا ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني.