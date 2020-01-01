بعد عودة الفتح التدريجي.. بلدية شعبة نصاب تطهر وتعقم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر

قامت‏ بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية بحملة تعقيم لألعاب الأطفال الموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات، بالإضافة لتعقيم ميزان الشاحنات على طريق الشمال الدولي كإجراء احترازي وقائي حفاظاً على الصحة العامة، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها ، حيث يجري ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية،للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة باستخدام منتجات آمنة معتمدة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.

وفي ذات الإطار تواصل بلدية شعبة نصاب ممثلة في إدارة الخدمات قسم النظافة أعمال تنظيف الشوارع والأحياء من أجل تحسين المظهر العام .

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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