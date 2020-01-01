قريبًا.. شريف البردويلي برفقة أحمد الفيشاوي في عمل سينمائي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان شريف البردويلي مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر الفنان شريف البردويلي في هذه الصور برفقة الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس من كواليس تصوير فيلمه الجديد "الحارث".

وكتب شريف البردويلي قائلاً: "قريبًا فيلم الحارث، للمخرج الجامد محمد نادر ومنتج منفذ العالمي محمد نصار، ومخرج منفذ الشاطر قوي محمد طحاوي، والمونتير العظيم عمرو عاكف".

وفي سياق آخر شارك شريف البردويلي في موسم دراما رمضان 2020 بتجسيد شخصية المحقق سليم في مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، وأبهر الجمهور بأداءه المتميز.

وقام شريف البردويلي بتجسيد شخصية البطل الشهيد أحمد علي نجم في مسلسل ''الاختيار"، الذي تناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي.

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