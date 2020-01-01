نجل مريض كورونا: دفعنا للمستشفى 148 ألف جنيه في 9 أيام (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف خالد سعد الدين، نجل مريض كورونا يدعى سعد الدين جمعة، تفاصيل إصابة والده بفيروس كورنا، قائلًا إن والده دخل مستشفى المعلمين، ودفع 148 ألف جنيه في 9 أيام، موضحًا أنه دخل المستشفى وهو يعاني من نقص نسبة الأوكسجين في الدم، وبعد إجراء أشعة مقطعة تم تشخيص حالته بالاشتباه بإصابته بكورونا، وتم حجزه، وبرتوكول المستشفى يشترط قبل الدخول للمستشفى 80 ألف جنيه، معقبًا: "مكنش عندي أي مشكلة أدفع أي فلوس عشان أحافظ على حياة والدي".

   

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن حالة والده بعد دخوله المستشفى لم تتحسن؛ بل على العكس تأخرت تمامًا، وبعد خروجه من المستشفى، قام باستقدام أطباء له في المنزل وحالته تحسنت إلى حد كبير.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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