133 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة في يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر

 قالت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، إن إجمالي الإيرادات المحصلة خلال شهري يونيو الماضي بلغت نحو 132.687 مليون جنيه.

وأضافت الإدارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجـمارك الدخان بالقاهرة بلغ حوالي 18.037 مليون جنيه.

وذكرت، أن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونو 2020 وصلت لحوالي 37 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعــدد طــرود إجمالي  3.648  ألاف طرد بوزن إجمالي 790.307 طن.

وأشارت، إلي أنه تم الإفراج عــن 112 شـهادة سحب جزئية بعدد 10 ألاف و 843 طـرد بـوزن إجـمالي 2269 طـن و 265 كيلو جــرام .

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 16.972 مليون جنيه، و إجمالي الغرامات 94.36 ألف جنيه.

وحقق إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خـلال نفس الفترة 113.147 مليون جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة 1.198 مليون جنيه، والرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 559.17 ألف  جنيه وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة  9.582 ألف جنيه.

وبلغ إجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يونيو 2020 حوالي 6.65 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية المحصلة حوالي 642.37 ألف جنيه.

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