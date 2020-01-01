تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا





علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات مفاجأة بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإستكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشكل طبيعي.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد أمس الثلاثاء 30 يونيو رسميًا استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 لمدة عام آخر.





وأكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات الدور نصف النهائي والدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام في دولة الكاميرون بنظام المباراة الواحدة وليس ذهاب وعودة في شهر سبتمبر القادم.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية عن رضاه التام عن قرار الاتحاد الإفريقي واستعداد الفريق لخوض المباريات المتبقيه له في البطولة.





كما أكد مرتضى منصور أنه لديه ثقة كاملة في لاعبي نادي الزمالك على الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي والصعود للنهائي و حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم.



