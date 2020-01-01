تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:00 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
حسام مجدي

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات مفاجأة بشأن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإستكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشكل طبيعي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد أمس الثلاثاء 30 يونيو رسميًا استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 لمدة عام آخر.

وأكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباريات الدور نصف النهائي والدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام في دولة الكاميرون بنظام المباراة الواحدة وليس ذهاب وعودة في شهر سبتمبر القادم.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية عن رضاه التام عن قرار الاتحاد الإفريقي واستعداد الفريق لخوض المباريات المتبقيه له في البطولة.

كما أكد مرتضى منصور أنه لديه ثقة كاملة في لاعبي نادي الزمالك على الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي والصعود للنهائي و حصد لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور تأجيل أمم أفريقيا الزمالك الأفريقى

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور بشأن قرار استكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

منذ ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

الكاميرون تستضيف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

خاص.. أول تعليق من الزمالك على تأجيل مباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

قرار مفاجئ من كارتيرون بعد إعلان تأجيل دوري أيطال إفريقيا

الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

بشرى سارة للأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

03:53 م

عاجل - الزمالك يعلن قبول استقالة مديره الفني

09:27 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن