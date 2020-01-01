5 متاحف و8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للزائرين اليوم
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:10 م
حسام زيدان
استقبلت عدد من المزارات الأثرية والسياحية اليوم الأربعاء، زواراها بعد 3 شهور إغلاق، منذ مارس الماضي وحتى مساء أمس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء الفتح في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للافتتاح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
واستقبلت اليوم خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية الزائرين؛ وذلك بعد إعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لجميع المواقع والمتاحف الأثرية.
وشملت هذه المتاحف والمواقع متحف النوبة في الجنوب، وفي أسوان معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، وفي الأقصر، معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت "الدير البحري" ومقابر وادي الملوك في الأقصر، ومتحف الأقصر.
وفي القاهرة المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وفي الجيزة منطقة الأهرامات الأثرية.
وذلك وسط ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.
منطقة الأهرامات الأثرية
يذكر أن أبواب منطقة الأهرامات الأثرية فتحت أبوابها للزيارة اليوم في إطار الفتح التدريجي للمزارات السياحية والأثرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراءات التعقيم والتطهير التي أقرتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة السياحة العالمية.
وتم نشر اللوحات الإرشادية علي مداخل منطقة وداخلها للتعريف بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع علامات انتظار علي الأرض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، وكذلك استخدام المطهرات بعد كافة التعاملات من قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وكذلك يتم قياس الحرارة لكل زائر.
كما تم إلزام أصحاب الخيول والجمال بنسبة 50% من الركاب، وقياس درجة الحرارة لكل صاحب عربة حنطور وفي حالة قراءة حرارة عالية لأحدهم الدواب يتم منعه من الدخول إلى منطقة الخدمات.
الإجراءات الاحترازية
وجاءت تلك الإجراءات تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، والذي جاء تطبيقها مع إعادة فتح تلك المزارات \التى أقرتها الوزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجى للحركة السياحية، مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت الفتح التدريجي اليوم لعدد من المزارات الأثرية، حيث استقبل المتحف المصري في التحرير زواره، وكذلك متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومتحف الفن القبطي، وذلك عقب فترة طويلة من الغلق بسبب فيروس كورونا.
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