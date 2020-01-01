القوى العاملة: تحصيل 805 ملايين جنيه من مستحقات المصريين في الخارج (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور محمد يوسف حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، إن أي مواطن يرغب في العمل في الخارج عليه أن يتسمك بحلمه، وأن يحظر من الفيزا الحرة، وبعض فرص العمل الوهمية المنتشرة على الموقع الإلكترونية، ولكي يتأكد من جدية فرصة العمل، عليه أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة القوى العاملة، للتأكد من أن شركات إلحاق العمالة بالخارج حاصلة على ترخيص من الوزارة.

وأضاف "حمزاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن مكاتب الخارجية للقوى العاملة ساهمت منذ 112019 حتى 3062020 بتسوية عدد 5721 شكوى عمالية، وساهمت في تحصيل 805 ملايين جنيه مستحقات للعمالة المصرية، وهذا الأمر يُساهم بشكل مباشر في تعظيم مواد الدولة من النقد الأجنبي.
   

وتابع أن المكاتب ساهمت في توفير 110 آلاف فرصة عمل للمصريين في الخارج، ونظمت العديد من الزيارات لأماكن العمالة المصرية في الخارج، ويتم العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن أعضاء مكاتب التمثيل العمالي أحد أعضاء البعثات الدبلوماسية، ويسافرون ضمن أعضاء البعثة المصرية، وهناك مهام محددة لكل أفراد البعثة لخدمة المصرين في الخارج، مشيرًا إلى أن وزير القوى العالمة محمد سعفان، كلف بتشكيل خلية أزمة لمتابعة المصريين في الخارج، في ظل أزمة كورونا وتوعيتهم بمخاطر الفيروس، وتم العمل على تقديم خدمات مكاتب التمثيل إلكترونيًا، خاصة أن الكثير من الدول في ظل هذه الأزمة شهدت حظر تجوال.



وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن 30 يونيو 2013 أصبح من أعظم الأيام في تاريخ مصر، معلقًا: "ميحسش بده إلا إللي عاش ما حدث قبل هذا التاريخ، وإللي لمسه وكان في قلب الأحداث".

وأضاف "سعفان"، خلال لقاء خاص عبر "زوم"، مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الجماعة كانت تحاول أن تتملك كل أطراف الدولة المصرية من أجهزة تنفيذية ووزارات، احتلال شبه كامل؛ حتى تتمكن أن تلقي بكل قوتها على هذا الوطن وتنهيه نهاية وفقًا لما تريده.

وأكد أن ثورة 30 يونيو والرئيس السيسي جاء بإرادة شعبية حتى يزيح هذا الكابوس من مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بدأت تخطو خطوات واسعة ووثقة كي يكون لها مكانة بين دول العالم منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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