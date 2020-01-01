رئيس القابضة للطيران يكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على عودة الرحلات الخارجية، قائلًا:ـ "14 رحلة حتى الآن لعدد من الدول"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية مع عودة الرحلات والحفاظ على المسافات الأمنة.

وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يتم تعقيم الطائرات بعد كل رحلة وتجهيزها بمعدات لتنقية الهواء، لافتا إلى أنه ممنوع توزيع المشروبات الساخنة والجرائد على متن الطائرات للوقاية من كورونا.

وأكد أنه لا توجد أى زيادات فى أسعار تذاكر مصر للطيران وهناك عروض تنشيطية لجذب العملاء.


وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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