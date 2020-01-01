خاص.. الموجي الصغير يكشف عن العمل الذي تمنى والده عمله وسينفذه قريبًا

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قطب من أقطاب الموسيقى الشرقية وصاحب مدرسة مميزة في الغناء والطرب، أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين، هو الموسيقار الكبير محمد الموجي.



وتواصل "الفجر الفني" مع نجل الموجي الصغير، في ذكرى رحيل والده لمعرفة العمل الذي كان يتمنى عمله.



وقال "الصغير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "كان والدي يتمنى عمل سيمفونية تحمل اسمه".



وتابع: "وعن هذه الأمنية التي تمنى الموجي عملها سيتم تنفيذها قريبًا، وهي تحمل إسم "سيمفونية الموجي".



ومن الجدير بالذكر أن الموسيقار الكبير محمد الموجي، كان مطورًا للموسيقى الشرقية، واعتمد على مزج الآلات الوترية بالجيتار الإلكتروني، قدم مع العندليب عبدالحليم حافظ، 48 لحنًا تقريبًا بدأها بـ "صافيني مرة".



كما تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم، في العديد من الأغنيات الخالدة، أبرزها: "للصبر حدود، اسأل روحك، حانة الأقدار، أوقدوا الشموس، صوت بلدنا، ياسلام ع الأمة، أنشودة الجلاء، محلاك يامصري".



لحن الموسيقار الكبير لعدد من النجوم أبرزهم فايزة أحمد، شادية، صباح، وردة، نجاة، ومحرم فؤاد.