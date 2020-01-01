الولايات المتحدة الأمريكية: تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر

أعلن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء تسجيل  43,644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي المصابين بالمرض داخل الولايات المتحدة 2,624,873 إصابة حتي الآن.

 

وطبقاً لإحصائيات المراكز، فقد وصل عدد الوفيات من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 560 حالة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 127,299 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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