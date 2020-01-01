ضبط 5 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسد في حملات بيطرية بالدقهلية



وأوضح محافظ الدقهلية أن تنفيذ هذه الميادين الجديدة يتم بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، وان انشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.



ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة إنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة والمشاركة المجتمعية سيتم تنفيذ المبادرة التى اطلقها المحافظ بتنفيذ ميادين جديدة بجميع مدن المحافظة.





صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضبط 5طن مصنعات لحوم ودواجن في حملات للطب البيطري بمركز ومدينة المنزلة في إطار الحملات الرقابية للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.وأكد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها يهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية قام الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة بنطاق مركز ومدينة المنزلة أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة من مصنعات اللحوم والدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 4 محاضر لمطبخ تجهيز طعام ومحل جزارة ومطعم.وعلب صعيد اخر اعتمد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية نماذج تصميمات الميادين المقترحة فى خمسة مدن في اطار مبادرة محافظ الدقهلية "ميدان جديد في كل مدينة".وشملت المبادرة مدن طلخا وميت سلسيل ونبروه والمطرية والمنزلة كمرحله ثانية من المبادرة المشار إليها.وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المبادرة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة حضارية تليق بعراقة واصاله محافظة الدقهلية ومواطنيها فى الماضى والحاضر والاعداد لمستقبل مشرق.في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم.وقال محافظ الدقهلية أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للاماكن المقترحة لانشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.واضاف المحافظ أن المرحلة الاولى من المبادرة سبق وان تم اختيار أربعة نماذج لميادين في كل من مدن بلقاس وجمصه واجا والمنزلة، واشار محافظ الدقهلية ان البدء في التنفيذ يتم فور اختيار الاماكن المقترحة واختيار التصميم الملائم لها من كافة النواحى الفنية والهندسية والجمالية مشيرا بان يجرى بباقى المدن لاقتراح مواقع واختيار ها، مع اعداد التصميمات اللازمة لها.