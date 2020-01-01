محافظ البحر الأحمر عن استقبال أول طائرة سياحية خارجية: "أسعد يوم في حياتي" (فيديو)





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن أجمل الجمل التي سمعها اليوم من السياح هي أن الإجراءات الاحترازية المُطبقة في مصر أفضل بكثير من أوكرانيا.



وأشار إلى أن الاجراءات الاحترازية المُطبقة في البحر الأحمر سليمة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا أسبوعيًا مع وزير السياحة، ووزيرة الصحة ووزير الطيران، ومحافظ جنوب سيناء ومحافظ مطروح، من أجل تدارك أي أخطاء قد تحدث في مواجهة أزمة كورونا.



وأكد أن القيادة السياسية تُتابع إدارة الملف السياحي بشكل مستمر، متوقعًا أن تصل نسبة استقبال السياح إلى معدلات جيدة خلال فترة قليلة للغاية.





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

علق اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، على عودة السياحة الخارجية، قائلًا إن السياحة الخارجية بالبحر الأحمر قبل الإغلاق بسبب أزمة كورونا، كانت قد تجاوزت نسبة الـ70%، ولذلك فأن الإغلاق كان عملية مُحبطة للغاية، مشيرًا إلى أن استقبال المحافظة اليوم أول طائرة مُقبلة من أوكرانيا في أول يوم فتح للسياحة الخارجية، كان من أسعد اللحظات التي مرت عليه منذ توليه منصب محافظة البحر الأحمر.