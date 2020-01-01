محمود حميدة يستعيد ذكرياته في سيوة برفقة أصدقائه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر محمود حميدة في هذه الصورة يستعيد ذكرياته برفقة أصدقاءه قائلاً: "سيوة من 20 سنة ودلوقتي ما أجمل لقاء الأهل، الشيخ عبد الرحمن جبريل وأسرته الكريمه ربنا يدوم الحب".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم وسيوة نورت بوجودك".

وكانت آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.


وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.

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