محافظ البحر الأحمر: نسب الإشغال بالفنادق بلغت حدها الأقصى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:36 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن نسبة الإشغال بالفنادق الحاصلة على تراخيص الصحة وصلت للحد الأقصي 100% من الإشغال بناء على اشتراطات كورونا، التي تتضمن إشغال 50%، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال قبل كورونا بالفنادق وصلت لـ 70% من الأجانب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أنه يوجد 144 منشأة فندقية حصلت على تراخيص الصحة، من بين 200 منشأة، حيث تتضمن عيادة طبية متكاملة متصلة بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.


وأوضح أن عودة السياحة للمدن المصرية بالإضافة إلى عودة حركة الطيران، يؤكد أن الدولة المصرية تتبع إجراءات قوية وعلى أعلى مستوى فى التعامل مع أزمة فيروس كورنا

واستقبل مطار الغردقة مطار الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 175 سائحًا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.


وفي وقت سابق، قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية على ركاب طائرة أوكرانيا، التي وصلت اليوم الأربعاء، إلى مطار الغردقة بشكل صارم، لافتًا إلى وجود كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات خاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية، وكان هناك التزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وظهر المطار بالصورة اللائقة والمشرفة.

كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، قد استقبل أول طائرة سياحة خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجاري، في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المحافظ إنه حرص على أن يكون الاستقبال لأول طائرة سياحة خارجية بشكل مختلف، وبترحيب كبير، وذلك من خلال بعض العروض الفنية لأحد فرق الفن الشعبي، خاصة أنها تقدم عروضًا تراثية تميز الدولة والحضارة المصرية، ويعشقها السياح، حيث تمت العروض ب إجراءات احترازية وقائية كاملة لأفراد الفرقة، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بينهم خلال العرض، الذي تم في مكان مفتوح في مطار الغردقة الدولي.

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