نشأت الديهي عن إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية: "مفيش مواطن بشرطة"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة أحالت 16 ألف مخالفة بناء للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، معقبًا: "مفيش حد فوق القانون، ومفيش حد على راسه ريشه في هذا الزمان، ومفيش مواطن أو مسئول بشرطة، لازم نلغي أنت متعرفش أنا مين من القواميس".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من أمن العقوبة أساء الأدب، الردع يكون بالقانون، معقبًا: "النصيحة مش بتجيب نتيجة".

وتابع "الديهي"، أن تطبيق القانون هو الدعامة الأساسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وواصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف،بكافة أشكاله،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حي المنتزة أول فى بيان له اليوم،أنه تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول بمواجهة ورصد أى مخالفات بنطاق الحى والعمل على التصدى لهذة المخالفات تم شن حملة مكبرة بتواجد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحى ويرافقه كلا من رئيس وحدة الازالة والتدخل السريع،إدارة المتابعة الميدانية،حيث تم رصد وجود أعمال تشوينات تغلق الطريق العام بشارع 56 من شارع العيسوي بالعقار رقم 88، وتم إيقاف الاعمال والتحفظ على الآلات اليدويه لاعمال التشوينات،و رفع والتحفظ على التشوينات( رمله) بمعدات الحي.

فيما قامت وحدة الازالة والتدخل السريع المرور اليومي، وتبين وجود أعمال تكسير بلكونه بالدور الارضي بدون ترخيص بالعقار رقم 2 من شارع 13 من شارع 45 يمين وتم إيقاف الاعمال والتحفظ علي عدد 1 هيلتي كبير.

وفي حى العامرية أول، تم شن حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي وإدارة المتابعة الميدانية وقطاع النهضة والإدارات المعنية، حيث تم إيقاف أعمال بناء سور بالكيلو 28 الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية بجوار المعداوى وتم التحفظ على مواد البناء، إزالة مظلة استراحه طريق على الطريق العام بقريه حارس.

وفي حي غرب الاسكندرية، تم شن حملة تحت إشراف السيدة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب،وقامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة اشغال الطريق، بإيقاف أعمال صب بلكونة بالدور الأول علوي بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع 5 خلف مستشفى القباري العام متفرع من شارع الأمير لؤلؤ، حيث تم إيقاف الاعمال والتحفظ على الشده الخشبية، بوجود معاونى مباحث قسم شرطة ميناالبصل والكول الأمني.

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