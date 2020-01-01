خاص- محمد يوسف يعلق على تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر

خاص- محمد يوسف يعلق على تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:15 م
علي نبوي
علق محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي على قيام النادي الأحمر، بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"تجديد إدارة الأهلي لعقد فايلر موفق ومهم للغاية بعد النجاحات التي حققها المدرب السويسري هذا الموسم وهو خطوة إيجابية من قبل مسؤولو النادي الأحمر".
وأضاف :"المدرب السويسري قدم أوراق اعتماده مع الفريق، وحقق نتائج مميزة في الدوري المصري، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي فإن تجديد تعاقده شيء كان ضروريا وفرض حالة من الاستقرار أيضًا على الفريق".
وزاد :"رغم النتائج المميزة لفايلر لكن لا يمكن أن نغفل دور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي يوفر كل الاحتياجات لفريق الكرة".
وأتم حديثه :"نتمنى التوفيق للمدرب السويسري وأن يواصل تحقيق نتائجه المميزة مع الفريق الأحمر، والتي في مقدمتها حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وهي البطولة التي يتمنى جمهور الأهلي إعادتها لدولاب بطولات النادي".
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