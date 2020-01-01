خاص- محمد يوسف يعلق على تجديد الأهلي لتعاقده مع فايلر

علق محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي على قيام النادي الأحمر، بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم.





وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"تجديد إدارة الأهلي لعقد فايلر موفق ومهم للغاية بعد النجاحات التي حققها المدرب السويسري هذا الموسم وهو خطوة إيجابية من قبل مسؤولو النادي الأحمر".





وأضاف :"المدرب السويسري قدم أوراق اعتماده مع الفريق، وحقق نتائج مميزة في الدوري المصري، وقاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي فإن تجديد تعاقده شيء كان ضروريا وفرض حالة من الاستقرار أيضًا على الفريق".





وزاد :"رغم النتائج المميزة لفايلر لكن لا يمكن أن نغفل دور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والذي يوفر كل الاحتياجات لفريق الكرة".



