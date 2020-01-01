الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - آرسنال 4 × 0 نوريتش سيتي الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:06 م محمد مرعي Advertisements حقق فريق آرسنال فوز ساحق علي حساب نوريتش سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. أخبار تهمك عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك منذ حوالي 9 ساعات وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما منذ حوالي 20 ساعة عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها منذ أقل من ساعتين كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور منذ أقل من ساعة عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني منذ حوالي 5 ساعات "اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر منذ يوم زيدان سبب رفض حكيمي الاستمرار مع ريال مدريد منذ ساعة و 24 دقيقة الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة منذ ساعتين و 23 دقيقة في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن منذ حوالي 8 ساعات الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة منذ حوالي 5 ساعات مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية منذ يوم بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية» منذ ثلث ساعة الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات منذ حوالي 7 ساعات